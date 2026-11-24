Si fa ironia su un'altra sconfitta da parte degli uomini di Vanoli, che al rientro dalle soste malissimo, ma pure in generale abbastanza male...
VIDEO - Vanoli: "La mia peggiore Fiorentina, a questi ragazzi serve umiltà"
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si fa ironia su un'altra sconfitta da parte degli uomini di Vanoli, che al rientro dalle soste malissimo, ma pure in generale abbastanza male...
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