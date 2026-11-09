Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della partita contro la Juventus, finita 2-2 per via di un'indecisione di De Gea che ha permesso a Bremer di pareggiare.