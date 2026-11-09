La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews: che peccato l'incertezza del capitano sul definitivo pareggio bianconero

Redazione VN
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Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero

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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della partita contro la Juventus, finita 2-2 per via di un'indecisione di De Gea che ha permesso a Bremer di pareggiare.

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Vignette Viola (11)

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