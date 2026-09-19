Vanoli si prepara a ospitare il Napoli di Massimiliano Allegri. I due allenatori, in carriera, si sono sfidati solamente una volta, in occasione della sfida di Serie A tra Fiorentina e Milan della scorsa stagione. In quell’appuntamento, la partita si concluse in pareggio, con una Viola arrembante, capace di chiudere con il 52% di possesso palla e 20 tiri, di cui 7 nello specchio, contro i soli 3 della formazione rossonera. L’allenatore partenopeo conta 548 partite in Serie A, con una media di 1,99 punti a partita, mentre sono 67 le panchine di Paolo Vanoli nella massima serie, con una media di 1,27 punti a partita.

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