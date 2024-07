Valentini e Beltran adesso compagni, prima nemici. Quando duellarono nel derby dei 7 rossi

Nel mondo del calcio le rivalità sono moltissime, dai derby delle piccole città, alle sfide che accendono il cuore di un intero paese. E se c'è un paese il cui cuore batte per il calcio è l'Argentina, dove non avranno inventato il gioco, ma la passione per quest'ultimo ribolle come in un calderone sul fuoco. Tra le tantissime sfde ce n'è una diversa dalle altre, il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate, tra gli Xeneizes e i Millonarios. E chissà che al Viola Park nei prossimi mesi non possa esserci una sorta di piccolo derby in famiglia, tra Nicolas Valentini e Lucas Beltran.