Tutti i colori viola del mondo – Con la Fiorentina fanno 56. Le trovate tutte qui

Abbiamo escluso, nel corso di questo approfondimento, le squadre che hanno il viola come colore delle seconde maglie o delle maglie alternative, ma non tra i colori sociali. Vale per il Real Madrid come per il Liverpool di quest'anno, ma anche per Nazionali come per esempio la Costa d'Avorio e l'Argentina (ai Mondiali dell'anno scorso) e per società come il Club America. Ha collaborato e ideato la rubrica Federico Targetti. Qui tutte e cinque le puntate uscite nel corso del mese di luglio e all'inizio di agosto.