Tutti i colori viola del mondo – Parte 1, Europa: dall’Austria Vienna all’Ujpest

Nell’attesa dell’inizio del campionato 2023-2024. fissato per il weekend del 19-20 agosto, quando la Fiorentina affronterà il Genoa in trasferta, ci siamo lasciati ispirare da un noto spot radiofonico e lo abbiamo declinato ancora di più sul mondo del calcio: “Tutti i colori viola del mondo” è un viaggio in cinque puntate (come cinque sono i continenti) alla scoperta delle altre squadre che condividono con i viola il loro (o uno dei loro) colori sociali.