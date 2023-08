Tutti i colori viola del mondo – Parte 5, Asia: le avventure di Zenga e Acosty

Nell’attesa dell’inizio del campionato 2023-2024. fissato per il weekend del 19-20 agosto, quando la Fiorentina affronterà il Genoa in trasferta, ci siamo lasciati ispirare da un noto spot radiofonico e lo abbiamo declinato ancora di più sul mondo del calcio: “Tutti i colori viola del mondo” è un viaggio in cinque puntate (come cinque sono i continenti) alla scoperta delle altre squadre che condividono con i viola il loro (o uno dei loro) colori sociali.

In questa quarta puntata, andiamo alla scoperta delle “sorelle” viola della Fiorentina in Asia, presentate nelle schede consultabili via via secondo la loro nazionalità. Ha collaborato alla rubrica Federico Targetti. Abbiamo escluso, nel corso di questo approfondimento, le squadre che hanno il viola come colore delle seconde maglie o delle maglie alternative, ma non tra i colori sociali. Vale per il Real Madrid, ma anche per Nazionali come per esempio la Costa d'Avorio e l'Argentina (ai Mondiali dell'anno scorso) e per società come il Club America.