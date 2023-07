Tutti i colori viola del mondo – Parte 3, Oceania e CONCACAF: ricordate Kaka’?

In questa terza puntata, andiamo alla scoperta delle “sorelle” viola della Fiorentina in Oceania, Nord America e America Centrale (queste due facenti parte della Federazione CONCACAF), presentate nelle schede consultabili via via secondo la loro nazionalità. Nota: l'Australia partecipa alle competizioni asiatiche, ma geograficamente fa parte dell'Oceania, per questo la trovate in questo capitolo. Ha collaborato alla rubrica Federico Targetti. Abbiamo escluso, come fatto del resto anche per l'Europa e per l'Africa, le squadre che hanno il viola come colore delle seconde maglie ma non tra i colori sociali. Vale per il Real Madrid, ma anche per Nazionali come per esempio la Costa d'Avorio e per società come il Club America.