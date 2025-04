3 metri sopra il Celje: perché la Fiorentina può arrivare in fondo anche stavolta

Il primo commento, questa volta, l'abbiamo lasciato alla penna più autorevole di Enzo Bucchioni : qui se ve lo siete perso . Dopo averlo letto avidamente, dopo aver acceso la canonica lucubra accanto al pc, vogliamo dare una chiave più ottimistica e lasciarla programmata all'indomani, cioè a stamane che la leggete. Perché chiariamoci fin da subito: la Fiorentina che abbiamo visto contro il Celje sia in Slovenia, sia al Franchi, il Betis non lo batte. Però vedete, ormai la tiritera la conosciamo dopo otto mesi che commentiamo una dopo l'altra le partite dei viola, e quindi, senza sbilanciarci chissà quanto, si può credere alla terza finale consecutiva . Andare tre metri sopra il... Celje, uno per ogni finale. Vincerla finalmente? Non vincerla ancora una volta? Sarà materia successiva. Qui argomentiamo circa il perché non si deve vedere tutto nero e perché si può contare di eliminare il temibile Betis ( qui le date delle semifinali ), anche dopo un passaggio del turno risicato come quello con la banda del carismatico chad Albert Riera.

"First time?"

Innanzitutto, ricordiamoci i percorsi portati in fondo nei due anni passati con Vincenzo Italiano in panchina: non è che siano stati immacolati nemmeno quelli. Nel 2022-23, proprio ai quarti di finale, il Lech Poznan è andato a tanto così dal rimontare al Franchi dopo la vittoria viola per 4-1 in Polonia, cedendo 3-2 dopo essere andati sul 3-0; l'anno scorso, invece, sono stati il Maccabi Haifa agli ottavi (3-4; 1-1) e il Viktoria Plzen (0-0; 0-2 ai supplementari) a far sudare le proverbiali sette camicie a Biraghi e compagni. Insomma, sembra che a prescindere da allenatori e interpreti il percorso della coppa verde sia per sua natura pieno di ostacoli che i pronostici non sanno identificare.