Il Betis, ultima opera dell’Ingegner Pellegrini: Isco, Antony ed il “nuovo” Joaquin

Sarà Fiorentina-Real Betis la semifinale di Conference League che attende i viola. Un avversario, a differenza di altre volte in questi anni, di grido, con un pronostico che vede le squadre in equilibrio. Il confronto con gli andalusi sarà caliente per Raffaele Palladino, e molto stimolante, soprattutto per chi avrà davanti, ovvero Manuel Pellegrini. Il Betis con il cileno in panchina è tornato a competere, dopo alcune stagioni deludenti. Per i tifosi viola il nome che però viene subito in mente è quello di Joaquin, ma ci arriveremo. Andiamo a scoprire assieme il Betis, aspetto dopo aspetto.