Fiorentina e Real Betis si affronteranno in una doppia sfida per raggiungere la finale, dall'altra parte del tabellone faranno lo stesso il Chelsea (che ha eliminato il Legia Varsavia nonostante la sconfitta 2-1, grazie al 3-0 ottenuto in Polonia) e a sorpresa gli svedesi del Djurgarden, che hanno rimontato il Rapid a Vienna vincendo 4-1 ai supplementari dopo aver perso 1-0 l'andata.