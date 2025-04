Finalmente è tornato! Il ritorno in campo di Gosens contro il Celje

Poco più di 15 minuti per Robin Gosens, finalmente tornato in campo dopo il problema al ginocchio delle ultime settimane

Circa 15 minuti di gioco per Robin Gosens, tornato finalmente in campo dopo il fastidio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori in queste ultime partite. L'esterno tedesco, nonostante i pochissimi minuti giocati, ha lasciato anche il segno prima del fischio finale, con un intervento difensivo importantissimo. Aver recupero lui per la Fiorentina è molto importante, perché rappresenta, a tutti gli effetti, un vero e proprio leader.