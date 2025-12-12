Il modulo non esiste, ma cambiarlo ti fa vincere: per 20 giorni lo spartito è questo

Vanoli ha vinto, dicevamo, e lo ha fatto mettendo in pratica una mossa trattata in maniera decisamente massiccia nelle ultime settimane: il cambio modulo . L'allenatore diceva da tempo di avere in mente qualcosa del genere, ma non aveva il materiale umano necessario per procedere. Per giocare con la difesa a quattro, oggi che i moduli stretti come 4-3-2-1 e soprattutto 4-3-1-2 sono in via d'estinzione, servono gli esterni offensivi e fino a gennaio la Fiorentina non ne ha mezzo. Anzi, mezzo ce l'ha: Kouamé . Non mezzo perché sia un mezzo giocatore, ma perché non è un esterno, ma una seconda punta che in carriera si è spesso adattato sulla fascia, quindi può fare l'esterno ed essere offensivo, bilanciando un terzino avanzato dall'altra parte.

Eccolo, il 4-2-3-1 che ha dato nuova linfa anche al Torino nella passata stagione. Chiaramente, finché il mercato non aprirà, tra una ventina di giorni e porterà entro il mese seguente un paio di ali fiammanti, è una soluzione che non è assolutamente proponibile in pianta stabile. Primo, perché Kouamé, unico che può svolgere questo compito, è appena rientrato da un lungo infortunio, secondo perché Kouamé... beh, è Kouamé. Un giocatore di tutto rispetto ma che non faceva e probabilmente non farà parte dei piani della Fiorentina. Quindi schierarlo dall'inizio per poi doverlo togliere cambiando forzatamente schieramento non ha senso. Lo spartito delle prossime quattro partite sarà verosimilmente: dapprima 3-5-2 che è la via più conosciuta, quindi passaggio al 4-4-2/4-2-3-1 per sfruttare appieno i concetti su cui si sta lavorando da inizio novembre e per la prima volta risultanti in un atteggiamento che ha rispecchiato quello del mister. Che ci perdonerà se snoccioliamo numeri che "non esistono più", ma è proprio cambiando la disposizione di questi numeri che la Fiorentina è tornata a vincere. L'ha detto anche l'allenatore avversario: "Hanno cambiato modulo e ci hanno messi in difficoltà", tornando a vincere dopo una cinquantina di giorni. Non è poco.