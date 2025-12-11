Vanoli: “Vittoria che fa bene al morale. Ecco cosa ho detto ai ragazzi”

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:
La volevamo a tutti i costi questa vittoria, perché fanno bene al morale. Ci sono tantissime cose da migliorare, perché ancora abbiamo dei fantasmi dentro. Ai ragazzi ho detto di rivedere l'atteggiamento che hanno messo oggi in campo, perché la prossima è una finale. Alla Conference ci tenevamo. Abbiamo le possibilità per portare avanti questa competizione e sono partite che ti aiutano a risollevare il morale. Ora dobbiamo restare con i piedi per terra, perché non abbiamo fatto niente. Adesso testa al campionato.
Questa squadra può fare questo, l'ha dimostrato. Ce l'avevo da tanto in testa. Bisogna sempre aspettare il momento giusto. Kouamè è l'unico esterno che ci può aiutare in questo. Fortini è un ragazzo giovane. Se parti così non hai tanti cambi nel corso della partita. Sono entrati tutti molto bene.
Dobbiamo sgomberare la testa e sapere che questa sera, nella situazione in cui siamo, abbiamo finito tantissime energie. Dopo questa partita volevo andare tutti al Viola Park, insieme, gliel'ho detto ai ragazzi. Staccare un po' e da domani mattina ripartire tutti insieme in vista del Verona.
