Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la vittoria contro la Dinamo Kiev in vista della sfida cruciale contro il Verona domenica.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Cecchi: “Voglio questo fuoco anche domenica, ripartiamo da qui”
news viola
Cecchi: “Voglio questo fuoco anche domenica, ripartiamo da qui”
Le parole di Stefano Cecchi al Pentasport di Radio Bruno per analizzare la vittoria viola
Da questa partita di negativo mi porto l'impressione della squadra prigioniera delle proprie paure. Di positivo, invece, mi porto dietro la reazione e la voglia di vincere. Mi auguro di portarmi questo fuoco finale anche domenica perché col Verona hai davanti due porte: una porta all'inferno mentre l'altra la speranza. Nel calcio la vittoria è sempre stata la miglior aspirina, e quindi ripartiamo da qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA