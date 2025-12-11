L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:
Kean: “Importante reagire, mi sento leader. L’episodio con Mandragora? Vi dico”
Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, oggi autore di un gol nella vittoria contro la Dinamo Kiev
Sto bene, alla fine erano solo un po' di crampi. Questa vittoria ce la prendiamo, è positiva per andare avanti domenica. Punto di svolta? E' importante reagire e oggi l'abbiamo fatto. Dobbiamo prendere le cose positive di oggi e andare avanti. I miei compagni mi hanno portato in alto e io cerco di ricambiare. Questo mi spinge a dare di più.
Sull'episodio con il Sassuolo—
Il rigore? E' una cosa positiva, perché vogliamo dare tutti di più per la Fiorentina. Con Mandragora ci siamo chiariti, non era niente di clamoroso.
Sul sentirsi leader—
Sì. I miei compagni hanno fiducia in me e per un attaccante è la cosa più importante. Mi sento protetto da loro. E fare bene mi permette di sdebitarmi con Firenze e la squadra.
