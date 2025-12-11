Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Kean: “Importante reagire, mi sento leader. L’episodio con Mandragora? Vi dico”

news viola

Kean: “Importante reagire, mi sento leader. L’episodio con Mandragora? Vi dico”

Kean: “Importante reagire, mi sento leader. L’episodio con Mandragora? Vi dico” - immagine 1
Le parole dell'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, oggi autore di un gol nella vittoria contro la Dinamo Kiev
Redazione VN

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria contro la Dinamo Kiev. Le sue parole:

Sto bene, alla fine erano solo un po' di crampi. Questa vittoria ce la prendiamo, è positiva per andare avanti domenica. Punto di svolta? E' importante reagire e oggi l'abbiamo fatto. Dobbiamo prendere le cose positive di oggi e andare avanti. I miei compagni mi hanno portato in alto e io cerco di ricambiare. Questo mi spinge a dare di più.

LEGGI ANCHE

Sull'episodio con il Sassuolo

—  

Il rigore? E' una cosa positiva, perché vogliamo dare tutti di più per la Fiorentina. Con Mandragora ci siamo chiariti, non era niente di clamoroso.

Sul sentirsi leader

—  

Sì. I miei compagni hanno fiducia in me e per un attaccante è la cosa più importante. Mi sento protetto da loro. E fare bene mi permette di sdebitarmi con Firenze e la squadra.

Leggi anche
Gudmundsson: “Vittoria fondamentale, testa a domenica. Spogliatoio? Nessun problema”
Vanoli: “Vittoria che fa bene al morale. Ecco cosa ho detto ai ragazzi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA