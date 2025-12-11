Baldini: “Gud sempre titolare. Richardson è maturato, lo vorrei in campo domenica”

Enzo Baldini nel corso del suo intervento al Pentasport si è soffermato su Albert Gudmundsson e la sorpresa Richardson. Le sue dichiarazioni:
In Conference non abbiamo mai fatto brutte figure come in campionato. Oggi sono andati in rete i tuoi giocatori migliori, speriamo che sia l'inizio di una svolta. Sono dell'idea che Gudmundsson non può non essere quello visto a Genova; lui deve essere titolare sempre. Credo che non sia mai stato fatto sentire leader e penso anche che sia il compagno ideale per Kean. Richardson mi è piaciuto molto, penso che sia maturato e vorrei vederlo in campo anche contro il Verona.
