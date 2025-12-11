Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni del Pentasport per analizzare la vittoria della Fiorentina contro la Diamo Kiev. Le sue dichiarazioni:
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “La reazione può segnare la svolta: ora serve continuità”
news viola
Bucchioni: “La reazione può segnare la svolta: ora serve continuità”
Enzo Bucchioni al Pentasport: "Ripartiamo dagli ultimi 20 minuti"
Adesso serve dare continuità a quanto visto negli ultimi 20 minuti. Quando la squadra ha notato che rischiava di non vincere c'è stata la reazione della squadra ma anche dell'allenatore che ha avuto il coraggio di cambiare. Il cambio modulo ti ha permesso di occupare meglio gli spazi. Io ripartirei da qua sperando che la squadra abbia lo stesso atteggiamento e che Vanoli rifletta sul cambio; in questo momento c'è bisogno di compattezza e il 4-4-1-1 è il modulo perfetto. Contro il Verona non basterà giocare come nel primo tempo. Nelle partite precedenti, quando la Fiorentina veniva raggiunta non si è mai ripresa e diventava fragile. Oggi, invece c'è stata la reazione, hai messo da parte la fragilità e hai mostrato voglia di portare a casa la partita. Stasera era importante per l'aspetto psicologico; se domenica porti a casa i 3 punti il cambio di rotta potrebbe consolidarsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA