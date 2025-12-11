Albert Gudmundsson è intervenuto ai microfoni di Sky nel posto partita della sfida di Conference League. Ecco le sue parole sulla vittoria odierna e sulla sfida che la FiorENtina dovrà preparare per domenica
Gudmundsson: “Vittoria fondamentale, testa a domenica. Spogliatoio? Nessun problema”
Albert Gudmundsson ai microfoni di Sky nel post partita
Adesso dobbiamo recuperare e poi pensare alla prossima partita. Non è stato un periodo facile, per noi oggi era molto importante vincere e lo era anche per me segnare. Dobbiamo prepararci bene alla partita con il Verona. Un nuovo inizio? Potrebbe essere ma adesso dobbiamo focalizzarci sulla partita di domenica. Il rigore? Abbiamo tanti tiratori, è normale che vogliano tirarli in tanto; è vero che il rigorista sono io ma non è un problema adesso l'importante è compattarsi in vista di domenica. All'interno del gruppo non c'è alcun tipo di problema.
