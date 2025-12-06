Il piano è inclinato e porta dritto in Serie B: in campo non uomini, ma palline

Sembra diventato impossibile arrestare questa picchiata verso l'Inferno

Federico Targetti Caporedattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 18:58)

Vi sembriamo disfattisti se parliamo di Serie B a dicembre? Secondo David Guetta, il direttore del Pentasport, arrendersi ora è inconcepibile e noi siamo completamente d'accordo, ma guardiamoci negli occhi: si può rimanere convinti della possibilità di salvarsi, ma non si può non parlarne. Perché la Fiorentina ha la peggior difesa del campionato, perché siamo alla 14esima partita in archivio e dobbiamo ancora raccontare la prima vittoria in questa Serie A, perché le parole di Goretti sono chiare, nette, significative.

“Se mettete una pallina su un piano inclinato la pallina comincia a scendere, e per quanto impercettibile sia l’inclinazione, inizia correre e correre sempre più veloce. Fermarla, è impossibile".

L'universalità del prime di Aldo, Giovanni e Giacomo si adatta anche a questa grottesca situazione. In pratica, è come se in estate la Fiorentina avesse appoggiato la sua pallina su un piano che sembrava parallelo al terreno, ma era in qualche modo inclinato verso il basso e nessuno, ma proprio nessuno se n'è accorto. Quando hanno, abbiamo, realizzato da un pezzo, che questa pallina ha preso velocità e viaggia ormai in picchiata, a quanto pare era troppo tardi per fermarla. C'è un freno di emergenza, ovvero il mercato di gennaio, al quale si deve pensare come una priorità fin da subito. Ma non come l'unica risorsa a disposizione. Il margine è ridotto, qualche correttivo si può apportare ma la svolta, la "chiave emotiva" la si deve trovare in chi c'è già.

"Ma per fortuna gli uomini non sono palline: basta un gesto, un’occhiata, una frase qualsiasi a fermare il corso delle cose”.

Appunto, gli uomini. Se però questi uomini si trovano a discutere per battere un calcio dirigore nel momento in cui il compagno incaricato non se la sente, ad abbassare la testa, a staccare la spina dell'attenzione in area piccola e a buttare palloni morbidissimi in area contro un portiere che esce in presa alta una volta sì e l'altra pure, viene il dubbio che in campo vadano palline, non uomini. 11 palline all'inizio più fino a 5 a gara in corso. L'unica cosa che stride, nel parallelo con la famosa teoria del piano inclinato nell'interpretazione di Chiedimi se sono felice, è che purtroppo non bastano un gesto, un'occhiata, una frase qualsiasi. Qui serve un'impresa vera e propria, perché tale è la portata della meteora, da pallina che era, che si sta abbattendo sul mondo viola.