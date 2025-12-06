Vanoli: “Peggio di così non può andare. Se siamo questi, niente miracolo”

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Sassuolo: l'intervista è giunta in ritardo a causa di un lungo confronto avuto coi giocatori negli spogliatoi.
Al di là di cosa è successo ora negli spogliatoi, dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi. Ci hanno creduto più di noi e in campo non abbiamo restituito quanto ci stanno dando. Abbiamo toccato il fondo, adesso è il momento di mettere da parte moduli o schemi ed essere uomini". Paolo Vanoli, intervenuto sui canali Dazn dopo la sconfitta della sua Fiorentina col Sassuolo, ha rafforzato questo concetto.
È una cosa che non sono riuscito a far passare ai giocatori. Eravamo anche passati in vantaggio, la paura poteva anche passare, invece all'azione dopo abbiamo preso gol e il momento è proseguito. Ripeto, adesso servono gli uomini: basta parole, basta chiacchiere, dobbiamo aggrapparci con le unghie a quel minimo di speranza che abbiamo ancora. Manca un tempo di gioco in più, tutte cose dettate da questa paura, ma non deve diventare un alibi. Questa squadra ha delle potenzialità e peggio di così non si può fare, quindi basta alibi e tutto il resto, testa libera e massima determinazione. C'è possibilità di fare questo miracolo, ma non se siamo quelli di stasera. Devono tutti credere l'uno nell'altro. Stasera abbiamo toccato il fondo e abbiamo visto con gli occhi dove siamo veramente. Sono su questa barca anche io, purtroppo ho trasferito la mia fame e passione solo a piccoli tratti. Devo cercare di fare questo, ho una voglia tremenda di portare in porto questa missione.
