Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo:
Goretti: “Non siamo venuti a Reggio, non siamo squadra. Senza chiave emotiva è dura”
Così il direttore sportivo alla fine del match
C'è una presa di coscienza ancora più forte, i tifosi hanno risposto ma noi no, forse ci siamo dimenticati di venire a Reggio. In questo momento non siamo squadra, non abbiamo messo l'atteggiamento. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere questo blackout continueremo a fare queste prestazioni. Se non c'è massima fiducia, connessione, aiuto tra i giocatori diventa un problema, è quel che si è visto oggi. Dobbiamo ritrovare le piccole cose.
