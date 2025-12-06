Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite interviste post partita Goretti: “Non siamo venuti a Reggio, non siamo squadra. Senza chiave emotiva è dura”

partite

Goretti: “Non siamo venuti a Reggio, non siamo squadra. Senza chiave emotiva è dura”

Goretti
Così il direttore sportivo alla fine del match
Redazione VN

Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo:

C'è una presa di coscienza ancora più forte, i tifosi hanno risposto ma noi no, forse ci siamo dimenticati di venire a Reggio. In questo momento non siamo squadra, non abbiamo messo l'atteggiamento. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere questo blackout continueremo a fare queste prestazioni. Se non c'è massima fiducia, connessione, aiuto tra i giocatori diventa un problema, è quel che si è visto oggi. Dobbiamo ritrovare le piccole cose.

Leggi anche
Goretti: “Ho parlato con i giocatori, ecco cosa mi hanno detto. Serve consapevolezza”
Ranieri: “Ci voleva il confronto. Fare il capitano l’anno scorso era più semplice”

© RIPRODUZIONE RISERVATA