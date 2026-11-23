Sarà Doveri l'arbitro di Monza-Fiorentina. Una designazione esperta per il posticipo di stasera
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Daniele Doveri – Sezione AIA Roma 1
Una designazione eccellente per uno scontro importante in chiave salvezza. Il designatore Daniele Orsato sceglie uno dei migliori elementi a disposizione della propria squadra arbitrale.
Personalità, capacità di gestione ed empatia: Doveri è senza dubbio uno dei direttori di gara più affidabili a disposizione.
Nella conduzione della partita tende a fischiare poco, intervenendo soprattutto sui falli effettivi, in linea con gli orientamenti arbitrali di questa stagione.
Con i calciatori mantiene un buon rapporto. Parla molto, dialoga e cerca spesso il confronto con i giocatori: il dialogo rappresenta uno dei suoi principali strumenti di gestione della gara.
Sul fronte disciplinare si registra una tendenza in salita rispetto alle sue precedenti direzioni: il dato di 4,5 rappresenta un valore abbastanza elevato rispetto ai suoi standard abituali.
IL MIO GIUDIZIORitengo quella di Doveri un'ottima designazione. Considerata anche la trasferta della Fiorentina, avere a dirigere la gara un arbitro di questa esperienza e personalità rappresenta un elemento positivo.
Ci sono arbitri che, in determinate situazioni e soprattutto in trasferta, è preferibile trovare sulla propria strada. Doveri è sicuramente uno di questi
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