Daniele Doveri – Sezione AIA Roma 1

Una designazione eccellente per uno scontro importante in chiave salvezza. Il designatore Daniele Orsato sceglie uno dei migliori elementi a disposizione della propria squadra arbitrale.

Personalità, capacità di gestione ed empatia: Doveri è senza dubbio uno dei direttori di gara più affidabili a disposizione.

Nella conduzione della partita tende a fischiare poco, intervenendo soprattutto sui falli effettivi, in linea con gli orientamenti arbitrali di questa stagione.

Con i calciatori mantiene un buon rapporto. Parla molto, dialoga e cerca spesso il confronto con i giocatori: il dialogo rappresenta uno dei suoi principali strumenti di gestione della gara.

Sul fronte disciplinare si registra una tendenza in salita rispetto alle sue precedenti direzioni: il dato di 4,5 rappresenta un valore abbastanza elevato rispetto ai suoi standard abituali.

IL MIO GIUDIZIO

Ritengo quella di Doveri. Considerata anche la trasferta della Fiorentina, avere a dirigere la gara un arbitro di questa esperienza e personalità rappresenta un elemento positivo.Ci sono arbitri che, in determinate situazioni e soprattutto in trasferta, è preferibile trovare sulla propria strada. Doveri è sicuramente uno di questi