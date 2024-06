Palladino e il mercato: toni pacati ma concetti precisi. E ora niente sconti

Idee e ambizione

Di sicuro, aldilà delle ovvie considerazioni sulla condivisione e sulla sintonia (avrebbe potuto dire il contrario?) Palladino è uno con le idee molto chiare ed esattamente come chi l'ha preceduto ha un'ambizione feroce. Basta fare due chiamate a chi ci ha lavorato assieme, o farsi due chiacchiere con qualche dirigente del Monza. Il mister punta molto in alto e non ci metterà molto, se non verrà assecondato, a farlo presente. Ecco. Ora come ora, aldilà delle promesse, è probabilmente questa la migliore delle garanzie. Se uno come lui, che aveva comunque altre offerte in mano, ha scelto la Fiorentina significa che ha sentito e (intra)visto qualcosa di importante. Si dirà: potrebbero benissimo avergli garantito mari e monti salvo poi, nei fatti, venir meno alle parole. Vero. In fondo, in almeno un paio di occasioni, l'hanno già fatto con l'allenatore precedente. Stavolta però l'ambiente è diverso, nessuno sembra più disposto a fare sconti e, soprattutto, c'è un mister in ascesa che non si può assolutamente permettere passi falsi.