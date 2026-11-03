"Non accetto di fare una stagione piatta, perchè la posizione storica della Fiorentina non è questa". Le parole ad inizio mercato di Fabio Paratici hanno alimentato le idee estive della dirigenza viola. Un mercato che effettivamente è stato definito da tutti come "ambizioso", specialmente per il campionato italiano. Un ambizione che però si è scontrata con la realtà. Oulai e Goncalves, assieme a Mastantuono, sono state le mosse più ardite del ds viola. Un centrocampista aggressivo, tecnico e moderno ed un'ala/trequartista di raffinate letture, in un campionato dove dominano le mezz'ali fisiche ed i quinti a tutta fascia. Sia Vanoli che Grosso hanno faticato ad inserirli, ma le ultime due gare hanno dato delle risposte lapalissiane.

Tutta un'altra Fiorentina

La connection offensiva

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Oulai contro l'Atalanta è entrato nella ripresa, e fin da subito ha garantito alla Fiorentina la. Oulai è portato ad aggredire sempre, come se fosse una cavalletta pronta a saltare addosso ai centrocampisti avversari. Al Mondiale (va detto, assieme a due centrocampisti molto fisici ed esperti come Sangaré e Kessié), era stato un incubo per la Germania e Norvegia.non è passata inosservata, sia col pallone che senza. Il gol del 2-3 nasce dalla sua ambizione, quella di rischiare la giocata, saltando da solo 3 giocatori di Aquilani ad inizio azione. Nonostante non sia un regista, per una squadra che fino a quel momento era stata abbastanza piatta in impostazione, la sua personalità non è negoziabile.L'ingresso di Goncalves è stato ancora più dirompente se possibile. Il portoghese è sembrato venire da un'altra pianeta, già solo per la capacità, e per le sue letture. Come detto prima, in Serie A raramente si trova un giocatore con questa lucidità col pallone sulla trequarti, adatto a giocare nelle zone di rifinitura, senza essere confinato sulla fascia. Con lui in campo la Fiorentina, senza dover ricorrere sempre alla manovra per vie esterne. Chiaramente la sua presenza in campo costringe la Fiorentina a rischiare qualcosa in più senza palla, ma visti i numeri disastrosi della mediana a 3, forse potrebbe essere un rischio quasi calcolato. Contro la Juventus sarà molto interessante, ma risulta difficile credere che si possa fare a meno di due giocatori simili. Se l'obiettivo è essere ambiziosi, ieri il tecnico ha avuto delle risposte chiare.