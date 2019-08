AAA centrocampista cercasi. La Fiorentina guarda in Germania per rinforzare la mediana. L’obiettivo numero uno è Diego Demme del Lipsia (SCHEDA). Non solo perché, come riportato da La Nazione, il club viola starebbe pensando anche Nuri Sahin (SCHEDA) del Werner Brema, ex stella del Borussia Dortmund. Violanews.com ha intervistato Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport, esperto di Bundesliga:

Che giocatore è Diego Demme?

E’ un centrale di grande quantità e grande corsa, è super a recuperare palloni. Non è un giocatore di fantasia, ma di sostanza, bada molto al sodo. Più quantità che qualità, non un fantasista, ma a metà campo ci sa stare.

Montella ha bisogno di un regista. Potrebbe essere Demme il giocatore giusto per la Fiorentina?

Se serve un uomo d’ordine, Demme va bene. Dà il meglio di sé in fase difensiva. Da titolare era il giocatore che correva di più nel corso della partita. In cosa dovrebbe migliorare? Non penso abbia chance di migliorare, è un giocatore completo nel senso che non ha grossi margine di fare uno step ulteriore. Gioca in una squadra importante, ha già disputato la Champions e l’Europa League, nella scorsa stagione ha giocato poco perché nel Lipsia la concorrenza si è alzata sempre di più negli ultimi anni.

Lo paragonerebbe a qualcuno?

Non saprei. E’ un eccellente distruttore di gioco, ma sa anche costruire, non ha i piedi storti (ride, ndr), ma non salta l’uomo e non ha il passaggio filtrante nel suo repertorio. Al Lipsia, squadra molto organizzata, recupera il pallone e lo passa a Sabitzer. Tocca tanti palloni, ma non lo farei giocare alla Rui Costa. Perde poche volte la palla, ma le aperture illuminanti sono compito d’altri.

Il Lipsia chiede 10 milioni, la trattativa potrebbe chiudere a 8 più bonus. La cifra è giusta?

Al Lipsia è abbastanza chiuso. Se fosse un giocatore fondamentale della squadra tedesca, il prezzo andrebbe bene, ma siccome non lo è, la Fiorentina potrebbe pagarlo meno, 5-6 milioni.

Per quanto riguarda sempre il centrocampo, è tornato di moda Nuri Sahin del Werner Brema.

Prima di tutto dico che si pronuncia Sciain. Ha caratteristiche opposte a quelle di Demme. Ha piedi da fantascienza del calcio. Ha un sinistro da paura. Chiude gli occhi e vede il compagno a più di settanta metri di distanza. A centrocampo può fare tutto. Ha il passaggio in profondità in automatico, non ci pensa nemmeno. Pago volentieri il prezzo del biglietto, se gioca, è un trionfo vederlo giocare. Ha una qualità clamorosa, il problema è che gli infortuni lo hanno tormentato. Quando giocava nel Borussia Dortmund era un giocatore fantastico, pazzesco. Nella scorsa stagione ha giocato abbastanza bene, ma da uno come lui ci si aspetta qualcosa di più. Gli manca continuità, ma solo fisica, si vede che non è più quello di una volta. Ha bisogno di un sistema di gioco oliato. Nel Borussia di Klopp gli altri correvano e Sahin li faceva correre. Era un trionfo. Se corrono tutti per lui, può far bene. Si completerebbe con Demme: uno fa legna, l’altro ha fantasia.

