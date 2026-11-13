VIDEO VN - Maya Cherubini e il centrocampista perfetto maschile e femminile

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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - Hojbjerg, il capitano senza fascia: perché è l'uomo che manca alla Fiorentina

2 - Toldo: "Lo Scudetto del '99? Non lo avremmo vinto nemmeno con Edmundo e Bati"

3 - Dalla Spagna: "De Gea seguito in Liga. Paratici ha due nomi per sostituirlo"

4 - I tre motivi per cui su Mastantuono non è possibile imitare il Como su Nico Paz

5 - Brovarone: "La Fiorentina è piena di soldi, ma c’è un vuoto intorno"