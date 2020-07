Le pagelle del giorno dopo: Cutrone sfila il cappellino a Beppe, sorpresa Ghezzal

LE PAGELLE DEL GIORNO DOPO

10 a Cutrone che dopo il gol è riuscito a togliere dalla testa di Iachini il celebre cappellino. E’ stata un’impresa più complicata che battere il portiere avversario Gabriel.

10 a Cutrone che se continua a segnare gol può mettere nella testa dei dirigenti viola qualche dubbio. Non sarà meglio tenere lui e mandare in prestito Vlahovic? Sono giovani entrami ma in questo momento Cutrone sembra garantire più reti.

9 a Chiesa per il gol che ha segnato. E grazie per aver tenuto il al suo posto. Come Iachini ha riportato Federico nel suo ruolo naturale il gioiello viola è tornato a dare spettacolo.

9 a Iachini che a mio giudizio è più bravo di quanto non pensino critica e tifosi. Purtroppo parla ascolano, ha il cappellino, non buca il video. Ma conosce il suo mestiere e meriterebbe un’occasione importante.

9 a Rocco che un minuto dopo il fischio finale ha ringraziato tutti. Almeno la salvezza è conquistata.

9 a Ghezzal un altro che non accende gli entusiasmi. Si chiamasse Ghezzalovic o Ghezzinho sarebbe già un idolo e sarebbe considerato il nuovo Mutu.

9 a Terracciano che è il miglior secondo portiere d’Italia. Averne di calciatori-uomini così.

9 a Ribery per il tunnel che ha fatto al povero difensore del Lecce. Una magia. Che il Dio del calcio ce lo conservi a lungo.

9 alla maglia azzurra. Porta bene, molto bene. Ci dispiace per gli altri ma fino a che si vince non si cambia.

5 a Pulgar che ha tirato un rigore di una mosceria spaventosa. Ribadisco, non mi sembra abbia la personalità giusta per diventare il regista della Viola.

3 a Liverani che ha attaccato Iachini che protestava per un inutile fallo a Ribery. Farebbe meglio a concentrarsi sui movimenti difensivi della sua squadra.