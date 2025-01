VN – Quarta, fatto il ritorno al River: Fiorentina, le cifre dell’accordo

Titoli coda per la sua esperienza in riva all'Arno, iniziata ad ottobre 2020. Lucas Martinez Quartaha salutato oggi Firenze e il pubblico viola, tra le lacrime. Il difensore argentino è pronto per tornare a vestire la maglia del River Plate. L'accordo tra le società è chiuso: 7 milioni alla Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo del classe '96. Il Chino, già tra le fila dei Millionarios dal 2014 al 2020, siglerà un contratto fino al dicembre 2028. Lo aspettano a Buenos Aires in Argentina già venerdì 3 gennaio.