Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo giocando con il cognome del tecnico azzurro

Redazione VN
Vanoli

VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

Match importantissimo quello in programma domani all'ora di pranzo per la Fiorentina di Paolo Vanoli, ma anche per il Napoli di Max Allegri. E proprio con il cognome del tecnico livornese che il nostro Lorenzo Castellani scherza in vista della partita tra viola ed azzurri.

Ridiamoci su
Ridiamoci su

Vignette Viola (4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti