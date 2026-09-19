Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo giocando con il cognome del tecnico azzurro
VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"
Match importantissimo quello in programma domani all'ora di pranzo per la Fiorentina di Paolo Vanoli, ma anche per il Napoli di Max Allegri. E proprio con il cognome del tecnico livornese che il nostro Lorenzo Castellani scherza in vista della partita tra viola ed azzurri.
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