Pioli e il Milan: dal 5-0 di Bergamo al titolo, com’è arrivato al top e com’è finita

Stefano Pioli è davanti a tutti nella corsa alla panchina della Fiorentina, in quello che sarebbe un ritorno dopo il biennio 2017/2019 che lo ha visto legarsi in maniera indissolubile alla piazza viola a causa del dramma della morte di Astori e della nascita di rapporti che perdurano ancora oggi. Sono passati più di sei anni e nel frattempo il tecnico emiliano ha arricchito il proprio curriculum con due esperienze di rilievo, nazionale e internazionale: Milan e Al-Nassr. Per quel che riguarda la parentesi araba, la più recente, vi rimandiamo ad un altro nostro approfondimento, mentre qui ci concentriamo sul quadriennio che ha riportato il Diavolo sul tetto d'Italia.