Piccoli raggiunge Kean: la Nazionale e una settimana per prendersi tutto

La settimana di Roberto Piccoli: sterile a Pisa, gol in Conference e convocazione inaspettata con l'Italia. Contro la Roma per completarla

Paolo Poggianti Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 18:07)

Rino Gattuso ha scelto di convocare Piccoli, al posto dell'infortunato Zaccagni. La notizia, arrivata nel pomeriggio, ha colto di sorpresa in molti. Siamo sicuri che anche l'ex Cagliari, complice l'avvio di stagione non tra i più semplici, sia rimasto piacevolmente spiazzato. Non certo lesa maestà, visti i numeri e le prestazioni nelle prime uscite stagionali. Un po' lo stesso discorso che potremmo fare per Nicolussi Caviglia. Il terzo nuovo volto nelle convocazioni azzurre, insieme a Cambiaghi del Bologna. Due di questi vestono la maglia viola e vanno a raggiungere il sempre presente Moise Kean tra le file della Nazionale. Curioso notare come due dei tre convocati violazzurri siano proprio gli attaccanti del reparto a disposizione di Stefano Pioli.

Polveri bagnate — Un reparto fin qui che definire con le "polveri bagnate" è quasi un eufemismo. Una sola rete stagionale in due con la maglia viola, quella segnata da Piccoli giovedì contro il Sigma. Ancora inceppato il bomber della passata stagione, almeno con la Fiorentina. Moise, infatti, ha trovato la via del gol con continuità solo in Nazionale: tre reti negli impegni contro Estonia e Israele. Gli stessi avversari che la selezione di Gattuso ritroverà la settimana prossima nelle qualificazioni mondiali. E stavolta, oltre a Kean e Retegui, il Ct avrà a propria disposizione anche Piccoli. Anche in azzurro Piccoli raggiunge Kean con cui sembra proprio non poter giocare insieme. Da soli hanno dato il meglio di sé. I numeri parlano chiaramente.

Una settimana per prendersi tutto — Il classe 2001 ha vissuto forse la settimana più intensa dal suo arrivo a Firenze in estate, dal Cagliari. In campo solo 16' nel finale a Pisa, è risultato sterile come i compagni di reparto. Mercoledì ha risposto in conferenza stampa sulle grandi aspettative della piazza, per la cifra considerevole pagata per lui dalla Fiorentina. La sera dopo ha fatto parlare il campo, con il gol realizzato in Conference contro il Sigma. Due giorni più tardi ecco la convocazione inaspettata con l'Italia. Contro la Roma domani è l'occasione per completare al meglio la settimana. Una "maledetta domenica" per prendersi la Fiorentina. Magari vincendo la sfida e la concorrenza a tinte azzurre proprio con Moise Kean.