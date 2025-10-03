VIOLA NEWS i nostri video video viola VIDEO – La prima volta di Piccoli e il gioiello di Ndour: i gol della Fiorentina

VIDEO – La prima volta di Piccoli e il gioiello di Ndour: i gol della Fiorentina

Redazione VN
3 ottobre

Rivivi gli highlights di Fiorentina-Sigma Olomouc, gara valida per la prima giornata del girone di Conference League. A segno Roberto Piccoli e Cher Ndour, protagonista anche De Gea