Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Fabio Paratici e Franco Mastantuono

Redazione VN
Mastantuono brova dei fatti

Ancora sangue River, ancora Argentina, ancora Paratici, e chi ci ferma più!

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente l'affare flash di Fabio Paratici su Franco Mastantuono del Real Madrid:

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Vignette Viola Paratici

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