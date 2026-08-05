Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Fabio Paratici e Franco Mastantuono
Ancora sangue River, ancora Argentina, ancora Paratici, e chi ci ferma più!
Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente l'affare flash di Fabio Paratici su Franco Mastantuono del Real Madrid:
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultim’ora
Mastantuono alla Fiorentina, è fatta! Prestito dal Real Madrid, atteso già oggi
Calciomercato
VN - I dettagli della formula per Mastantuono
News viola
La risposta di Giancarlo Antognoni all'invito di Giuseppe Commisso
Le nostre esclusive
Come giocherà Mastantuono in viola? Dal 4-3-3 alla fantasia sulla trequarti
Ultime notizie
Genoa su Piccoli, stand-by Fiorentina: rossoblu su un altro attaccante
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti