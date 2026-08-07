Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Fabio Paratici, Grosso e Piccoli
VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina
Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente la possibile cessione di Piccoli e il mercato in uscita della Fiorentina:
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