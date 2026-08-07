Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta i protagonisti sono Fabio Paratici, Grosso e Piccoli

Redazione VN
Udinese Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie A

VIDEO Sky - Piccoli, Pellegrino e Kean: il domino in attacco per la Fiorentina

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta ironicamente la possibile cessione di Piccoli e il mercato in uscita della Fiorentina:

Piccoli Vignette viola

Vignette Viola-2

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