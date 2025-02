Palladino vuole volare senza “ali”: tutte le nuove soluzioni della Fiorentina

L'immagine che si viene a creare, sperando che la Fiorentina voli senza questa tipologia di giocatori chiamati appunto "ali" è curiosa e da qui vogliamo partire. Ci chiediamo: e adesso, come può giocare Palladino? In conferenza ha fatto capire di essere pronto a inventarsi qualcosa di insolito in questi giorni, per rispondere all'anomalia di affrontare l'Inter all'andata e al ritorno nel giro di 4 giorni.