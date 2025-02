Fiorentina-Inter, chi potrà giocare e chi no

Cosa dice il regolamento per quanto riguarda il recupero di Fiorentina-Inter in oriograma giovedì sera al Franchi

La Fiorentina è attesa giovedì sera (ore 20.45) di nuovo al Franchi per recuperare la partita sospesa al 16' del primo tempo contro l'Inter. Ma vogliamo fare chiarezza su come si svolgerà la partita e chi potrà giovare. Intanto la gara inizierà dal minuto numero 16 con la rimessa laterale sotto la tribuna. L'arbitro potrà anche non essere Doveri anche se con molta probabilità sarà sempre lui a fischiare al Franchi. Ei giocatori? Gli allenatori potranno schierare solo gli atleti che erano nelle note ufficiali di quella gara ovviamente senza quelli che sono stati nel frattempo ceduti (Quarta, Ikoné e Kouamé). Per quanto riguarda invece Comuzzo che era diffidato ed è stato ammonito oggi salterà la partita di Milano ma sarà al suo posto regolarmente nella serata di giovedì.