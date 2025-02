Palladino: “Comuzzo il nostro grande acquisto. Felicissimo del mercato”

Come verranno inseriti i nuovi? — "Serve far integrare i nuovi nel gruppo, che è già molto coeso e compatto. Tanti di loro già si conoscono. Zaniolo e Fagioli sono molto amici di elementi già presenti all'interno. L'inserimento negli schemi sarà compito mio. Dovrò essere io bravo a capire le posizioni giuste e riuscire a mantenere l'equilibrio"

C'è mai stata la possibilità concreta che Comuzzo lasciasse? — "I giocatori forti hanno richieste, è normale. Ci sono stati dei contatti e delle offerte, ma non voglio entrare in dinamiche che non mi competono. Comuzzo è forte, è già nell'orbita della nazionale. Lo definisco il nostro grande acquisto di gennaio. Merito al presidente e alla società di averlo tenuto. È stato un grande segnale per tutto l'ambiente"

Come sta la squadra in vista dell'Inter? — "Purtroppo non potrò schierare i nuovi acquisti, saremo pochissimi, 14 per l'esattezza. Questi pochi però son sicuro che faranno una grande partita. Visto il momento dobbiamo essere ancora più uniti, e cercheremo di mettere in difficoltà l'Inter. Aggregheremo qualcuno della primavera che verrà con noi. Abbiamo ancora due allenamenti per recuperare Cataldi e Colpani, vediamo.

Gli esterni se ne sono andati, cosa cambia adesso? — "Le entrate e le uscite sono state condivise. Possiamo utilizzare le nostre ali anche da centrocampisti. Abbiamo molti giocatori duttili e questo è fondamentale"

Come ha visto Zaniolo? — "Bellissima la sua storia, tornare da dove è partito. L'ho visto e sentito voglioso di venire a Firenze. Può giocare ovunque in attacco, è un giocatore duttile che ci darà una grande mano. Lui ha grandi potenzialità, starà a lui far vedere il suo meglio a Firenze. Non deve prendere questa come una sfida, le doti le ha e deve metterle in pratica"

Sente un suo "fallimento" su Sottil? — "Parlare di fallimento per un giocatore che va al Milan mi sembra assurdo. Si è creata questa situazione e lui l'ha presa in considerazione. Dobbiamo ringraziare Riccardo per quello che ha fatto a Firenze. Io credo che abbia dimostrato il suo valore, ha dato una grande mano alla squadra"

Giovedì la partita di Bove... — "Edo è con noi, sta vivendo la quotidianità della Fiorentina e del Viola Park. Ancora devo chiedergli se verrà con noi in panchina con l'Inter"

Kean è l'unica punta rimasta — "Siamo tanti in gruppo, 20 elementi. Caprini è molto bravo, verrà aggregato con noi in prima squadra. Stiamo parlando di un giocatore forte che può fare anche l'esterno. Puntiamo molto sul settore giovanile ed il presidente è contento"

Su Richardson — "Ha fatto un ottimo primo tempo con il Genoa. Sta crescendo molto, ha avuto dei alti e de bassi ma l'ìmpegno non è mai mancato. Deve migliorare ma crediamo molto in lui"

L'obbiettivo adesso qual è? — "Ho ringraziato tutti per il mercato che è stato fatto. Ieri i tre direttori e il presidente hanno ricevuto i miei complimenti. Ho capito quanto tengono alla Fiorentina e quanto la vogliono portare in alto. Adesso toccherà a me dare il massimo per portare la Fiorentina verso i suoi obbiettivi. Non mi piace collocare una squadra, serve lavorare. Dobbiamo migliorare i punti del girone d'andata, ne abbiamo fatti tanti ma ne vogliamo fare ancora di più"

Due gare di fila con l'Inter... — "Dobbiamo preparare due partite completamente differenti, anche se l'avversario sarà lo stesso. Lunedì avrò a disposizione i nuovi acquisti, quindi imposteremo la partita in modo diverso"

Su Fagioli — "È un calciatore forte, mi è sempre piaciuto. Ha grande duttilità e dinamismo. Può giocare in qualsiasi modo e ovunque a centrocampo. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto. In questi mesi abbiamo avuto qualche mancanza in quel ruolo, e lui ci darà una grande mano. Ha voluto fortemente venire a Firenze"

Sulle liste Uefa — "Sappiamo che ne possiamo inserire solo tre di nuovi, dobbiamo ragionarci bene. Mi son già fatto un'idea"

Su Ndour — "Lo vedo come sotto punta o trequartista. È un calciatore box to box, ci da una caratteristica che in squadra non avevamo. Sono molto felice del suo acquisto"

Tanti italiani in rosa, è contento? — "Bellissimo, abbiamo tanti calciatori che ambiscono alla Nazionale. La Fiorentina vuole crescere, e questa è la strada migliore"

Su Gudmundsson e Pongracic — "Gli mancava il gol, l'ha fatto ed è felice. L'ho visto sempre meglio nelle ultime settimane, anche se non avesse segnato sarei stato felice della sua prestazione. Cito anche Pongracic, che è rientrato alla grande sta facendo bene"

Sulle uscite — "Ringrazio tutti quelli che sono andati via. Faccio un grande in bocca a lupo a Biraghi, è stato esemplare"