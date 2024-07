Fiorentina, la lista dei 25 per la stagione 2024/25: entra Kean, altri 3 liberi

1 di 3

Lista dei "25"

GERMOGLI PH: 8 LUGLIO 2024 FIRENZE IL NUOVO ACQUISTO DELLA FIORENTINA MOISE KEAN E' ARRIVATO PRESSO LA CLINICA FANFANI PER SVOLGERE LE CANONICHE VISITE MEDICHE PRIMA DI PORRE LA FIRMA SUL CONTRATTO CON LA SOCIETA' GIGLIATA NELLA FOTO KEAN

Il calciomercato è cominciato e la Fiorentina, come tutte le squadre deve compiere nel giro di due mesi le scelte sui trasferimenti per poi comunicare la lista dei 25 (più gli Under) che potranno giocare in campionato alla fine della sessione. I giovani della lista B a disposizione di Palladino sono tanti, ma tanti sono gli addii, tra fine dei prestiti e mancati rinnovi, di cui abbiamo dato notizia. La lista, di conseguenza, presenta ancora diversi posti liberi.

Gli slot "minimi" (cioé 4) per inserire i giocatori cresciuti nel vivaio viola con la cessione di Pierozzi non sono più tutti occupati, ovviamente salvo gli Under 22 inseribili liberamente e senza limiti nella Lista B. Quanto ai giocatori formati in Italia ne abbiamo arbitrariamente scelti 4 fra tutti gli aventi diritto lasciando i rimanenti, contrassegnati con un asterisco, fra i cosiddetti "liberi". I nuovi arrivati sono in maiuscolo.

I 17 "LIBERI" Barak, Beltran, Christensen, Dodô, Gonzalez, Ikonè, Kouame, Martinez Quarta, Milenkovic, Nzola, Pierozzi, Sabiri, Brekalo, KEAN*. FORMATI NEL CLUB Massimo 8 giocatori (meno il numero dei "formati in Italia", al massimo 4) Ranieri, Sottil, Martinelli, Bianco FORMATI IN ITALIA Massimo 4 giocatori (quota da sottrarre al numero massimo consentito per i "formati nel club") Biraghi*, Parisi* Mandragora*, Terracciano* (i nomi sono stati individuati casualmente fra coloro che possono rientrare in questa "categoria" che abbiamo contrassegnato con un asterisco) LISTA "B" [UNDER 22] Amatucci, Biagetti, Bianco, Comuzzo, Dalle Mura, Distefano, Harder, Martinelli, Kayode, Infantino, Lucchesi, Krastev, Baroncelli, Kouadio, Leonardelli, Munteanu, Fortini, Caprini, Rubino FUORI DALLE LISTE

Di seguito, cliccando su continua o sui nomi delle schede, potete consultare anche il regolamento nei passaggi specifici per i giocatori formati nel club e in Italia e per gli under nella lista B.