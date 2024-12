Nico Gonzalez “rimpianto”? Non scherziamo. Ma ecco perché oggi manca

La finale di Copa America ha avuto un impatto notevole sulla mentalità di Nico Gonzalez: quando ho presentato Palladino, ho detto 'al 99% resterà con noi'. Fortunatamente ho lasciato quel 1% di margine, è stata la mia salvezza. Sì, quella finale ha cambiato Nico. Così Pradè sul caso Nico Gonzalez in conferenza stampa alla fine dell'ultimo calciomercato estivo.

Il progetto-Paladino non lo convinceva? E se fosse rimasto Italiano? Quali sono state le sue promesse alla società? La Fiorentina lo ha ceduto anche per una chiara questione economica (40 milioni)? A Firenze non vedeva più margini di crescita o magari si è ripetuto in testa che un treno come quello della Juventus passa una sola volta? Domande giuste, con situazioni che sarebbero sicuramente da chiarire e analizzare, ma però, alla maggior parte di questi quesiti, non abbiamo effettivamente una chiara risposta.

Tornando alla realtà, Nico è andato (volutamente) a tutti gli effetti alla Juventus e, nel bene o nel male, il suo nome a Firenze è macchiato, o quasi meglio dire marchiato come uno dei membri del gruppo dei traditori. Dunque, spazio al pensier-comune del "grande affare a quelle cifre" e del "di giocatori così Firenze e la Fiorentina non ne hanno più bisogno". Tutto lecito, sia chiaro, dentro quella che è l'incosciente indole del tifoso: ferita dalla perdita del giocatore su cui più ha riposto le sue speranze.

Una trequarti poco incisiva — Vedere i numeri dell'attacco viola a livello realizzativo, soprattutto in campionato, fa riflettere, e non poco. Zero Ikonè, zero Sottil (seppur sia in crescita), zero Kouamè, uno Bove, tre Gudmundsson (due su rigore) e due Colpani (tra l'altro nella stessa partita). Al di là di Kean, la Fiorentina manca di incisività sulla trequarti. Gudmundsson non è mai stato sfruttato al 100%, Bove è stato sfortunatamente perso (anche se a livello realizzativo non fosse, quasi giustamente, così determinante) e Colpani si è rivelato, al momento, forse il vero flop della stagione. I MARCATORI VIOLA STAGIONALI AGGIORNATI

Colpani — Cosa manca al 'Flaco' (sostituto a livello di ruolo di Nico)? Tanto, a livello sia fisico che tecnico. La struttura, fisicamente gracile, non gli permette di proteggere bene la palla una volta pressato; dunque, deve fare obbligatoriamente riferimento alla sua velocità nello stretto e alla sua tecnica. Nel breve non è dei più fulminei, e nella rifinitura manca sia a servizio dei compagni, sia nel liberarsi per trovare trovare lo spazio per calciare. Colpani non è un esterno puro, e questo lo sappiamo, ma una volta che un "trequartista" viene schierato lì, deve avere, per le regole del ruolo, la capacità di saper calciare da fuori e assistere i compagni. In questo Colpani è stato praticamente nullo. Oggi, quindi, la Fiorentina ha un giocatore che, alla ricezione, può facilmente perdere palla a causa di un fisico non monumentale e che, palla al piede, fatica a sorpassare l'avversario e a trovare soluzioni per fare gol.

Chi era, invece, Nico Gonzalez? — A livello realizzativo, semplicemente il miglior marcatore stagionale della scorsa stagione della Fiorentina. Certo, nei momenti decisivi ha deluso (vedi ad Atene) e, spesso, ha avuto a che fare con parecchi infortuni, però la Fiorentina non è forse riuscita veramente a rimpiazzarlo. Un giocatore che, caratteristiche alla mano, è capace di saltare così facilmente l'uomo, di calciare da fuori e di segnare anche di testa, la Fiorentina in rosa non lo ha. Nico ti garantiva diverse soluzioni, sia quando gli avversari si chiudevano a riccio nella propria area (tiro da fuori e uno contro uno) sia quando era la Fiorentina stessa a difendersi bassa (velocità e contropiede). Non a caso, verrebbe da dire, aveva la 10 sulle spalle. Alla Fiorentina manca, dunque, Nico Gonzalez? Non proprio, ma un giocatore con certe caratteristiche sì.

Gudmundsson — Gudmundsson potrebbe essere la chiave, ma ad oggi, tra moduli vari e una condizioni non ottimale, abbiamo visto poco, troppo poco. Sta a Palladino trovare per il suo 10 la giusta collocazione in campo e sta a Pradè, ma in generale al mercato, trovare una soluzione per dare all'attacco della Fiorentina una nuova imprevedibilità che in partite, come quella contro l'Udinese, in cui la marcatura su Kean è stata spesso triplicata, è effettivamente mancata.

Risolto (con Kean) il problema-attaccante, sembra essersene creato un altro, quello della trequarti, per un attacco, quello della Fiorentina, che, negli anni, sembra quasi essere destinato a non essere mai veramente completo.