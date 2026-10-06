70 e oltre i metri di distanza da cui Ndour ha segnato alla Polonia Under 21: un gol da celebrare col sorriso

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCA B COMMISSO VIOLA PARK AMICHEVOLE FIORENTINA VS SIGNA CALCIO

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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla del gol stratosferico di Cher Ndour con l'Italia Under 21.

vignetta ndour
Vignette Viola (5)

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