Arbitri, Orsato: "Non mi aspettavo errori così superficiali, ma siamo soddisfatti"

Per gli otto calciatori viola, chiamati nelle rispettive nazionali, ovvero Beto (Guinea-Bissau), Drăgușin (Romania), Fagioli (Italia), Pongračić (Croazia), Ndour (Italia U21), Mastantuono (Argentina), Njie (Svezia U21) e Oulaï (Costa d’Avorio), il rientro a Firenze non è ancora vicino, o almeno non per tutti.

Infatti, per l’attaccante guineense, i 79 minuti disputati da titolare nella sfida vinta per 3-0 erano gli ultimi con la propria selezione e adesso potrà rientrare a Firenze. Chiude il bilancio di questa convocazione con oltre 170 minuti in campo e un assist, risultando il primo della sua nazionale per palloni toccati in area, 8 in due partite, ma con un basso rating di xG (gol attesi), appena 0,39 sommando le due partite.

Christ Inao Oulaï, utilizzato anche lui da titolare nella sfida contro la Somalia di ieri sera, vinta per 2-0 dagli “Elefanti”, rimane invece solamente un impegno con la sua nazionale, ovvero quello di sabato 3 settembre alle ore 21 contro il Camerun, dopo il quale potrà rientrare al Viola Park.

Per Drăgușin, Fagioli, Pongračić, Ndour e Njie, invece, si prospettano ancora due sfide da giocare e il loro impegno terminerà per tutti tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre.

Discorso a parte, invece, per Mastantuono che, come già precedentemente ben descritto in un nostro pezzo, dopo l’impegno del 6 ottobre al Monumental contro il Benin dovrà intraprendere una vera e propria maratona di rientro e una corsa contro il tempo verso la sfida di Marassi contro il Genoa.