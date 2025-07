Mandragora-Fiorentina, è davvero l’ora di separarsi? Pioli, mercato e contratto

Sul piatto c’è il forte interesse del Real Betis , che ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore, ricevendo apertura alla destinazione . Dopo una prima offerta da 4 milioni subito rifiutata da Commisso, il club spagnolo ha rilanciato con 6 milioni più 2 di bonus . Ma la risposta della Fiorentina è rimasta la stessa: no, non basta .

"No, non basta" è però ben diverso da un "no", secco. Dunque, per quale motivo la Fiorentina potrebbe volersi privare del suo migliore centrocampista della scorsa stagione? La domanda suona strana e contraddittoria, ma capiamo quali possono essere le cause di tanto dubbio e perplessità.