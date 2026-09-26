La vignetta a firma del tifoso della Fiorentina Lorenzo Castellani

Redazione VN
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VIDEO - Italia, chi contro il Belgio? Fagioli fuori dai titolari (e non solo)

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo. Oggi il protagonista della vignetta è Fagioli:

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Vignette Viola, Fagioli

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