Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta si parla di Moise Kean
Il nostro vignettista Lorenzo Castellani reinterpreta a modo suo la cessione imminente di Moise Kean al Como.
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