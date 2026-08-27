Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta si parla di Moise Kean

Redazione VN

Il nostro vignettista Lorenzo Castellani reinterpreta a modo suo la cessione imminente di Moise Kean al Como.

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Vignette Viola

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