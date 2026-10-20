La Fiorentina si dice irritata, il nostro vignettista... pure: Di Bello e Paterna hanno condizionato la gara contro il Como
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla del discusso fallo di Milla su Gonçalves non fischiato prima del primo gol del Como.
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