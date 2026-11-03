Sassuolo-Fiorentina commentata in rima dal nostro giovane collaboratore
VIDEO - Vanoli: "Pedro Goncalves un esempio per i compagni. Vi dico perché"
Nella Violopoli un raggio di sole dopo tanta pioggia
Mastantuono un arcobaleno che tra la nebbia tutta la sua bellezza sfoggia
Fagioli lo smog che incupisce la città
Jimenez quello sbalzo termico che al raffreddore porterà
Ndour quel vento freddo che ti fa passar la voglia di uscir di casa
Dragusin quel semaforo che la strada intasa
De Gea il mare diventato tumultuoso
Pellegrino quel cappello diventato prezioso
Njie la stufa che migliora le serate
Brescianini una garanzia come alla mattina le gelate
Viery quella farmacia che stai frequentando sempre di più
Joao Mario quella zuppa rientrata a far parte del tuo menù
Vanoli il sindaco coi riflettori puntati addosso
Dal margine di errore sempre ridotto all'osso
Un Paolo Villaggio in “Io speriamo che me la cavo”
Fedele alle sue idee e dell'opinione pubblica mai schiavo.
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