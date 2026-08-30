Un centenario come un film horror: tante star in tribuna ma poche in campo
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Per la prima volta proiettato un horror in uno stadio italiano
Ventitremila persone per il più atteso film hollywoodiano
Sempre più scioccante la trama
Ambientata al compleanno di una nobildonna toscana
Per i suoi cent'anni i suoi cari avevano invitato tutti
Mai però si sarebbero immaginati di viver attimi così brutti
Dragusin il Jack rivelatosi squartatore
De Gea e Mastrantuono le vittime del suo improvviso malumore
Pongracic e Ndour gli alleati segreti del carnefice
Atta della prima macchia di sangue ne è l'artefice
Valdepenas e Jimenez le musiche che fan agitare
Pellegrino e Oulai le scene tranquille su cui poter respirare
Grosso il regista capace di togliere il fiato dallo stupore
Ispirandosi a Gudmundsson da un clima di festa è arrivato all'orrore
Tra cinque giorni un nuovo film in questo cinema all'aperto
Ci si aspettan più risate e molto meno sconcerto.
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