La partita fra Inter e Fiorentina commentata in rima
Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?
Il sogno milanese come quello americano
Sul più bello la scalata sociale è sfuggita di mano
Come nel Grande Gatsby l'epilogo è amaro
Incomprensioni finali costate fin troppo caro
De Gea e Jimenez le ricchezze accumulate con fatica
Valdepenas la cruda realtà ai sognatori nemica
Per loro la stessa fine di Pellegrino
L'impegno non basta per modificar l'avverso destino
Dragusin e Pongracic instancabili lavoratori
Ndour e Brescianini sfruttati minatori
Effimere le fortune di Fagioli e Mastantuono
Njie il Malavoglia che della sua terra ne rifiuta l'abbandono
Vanoli colui che ha disperso denaro
Cavallo di Troia di una famiglia di cui ne è sempre stato il faro
Tornata ora a Firenze disillusa e frastornata
La famiglia di Vanoli spera nell'aria di casa per rimettersi in carreggiata
Inter-Fiorentina 26/27
© RIPRODUZIONE RISERVATA