La partita fra Inter e Fiorentina commentata in rima

Lorenzo Mazzanti
Brova dei fatti Ferrari Paratici Goretti

Paura, insicurezza, passività: chi guarisce questa Fiorentina?

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Il sogno milanese come quello americano
Sul più bello la scalata sociale è sfuggita di mano

Come nel Grande Gatsby l'epilogo è amaro
Incomprensioni finali costate fin troppo caro

De Gea e Jimenez le ricchezze accumulate con fatica
Valdepenas la cruda realtà ai sognatori nemica

Per loro la stessa fine di Pellegrino
L'impegno non basta per modificar l'avverso destino

Dragusin e Pongracic instancabili lavoratori
Ndour e Brescianini sfruttati minatori

Effimere le fortune di Fagioli e Mastantuono
Njie il Malavoglia che della sua terra ne rifiuta l'abbandono

Vanoli colui che ha disperso denaro
Cavallo di Troia di una famiglia di cui ne è sempre stato il faro

MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

Tornata ora a Firenze disillusa e frastornata
La famiglia di Vanoli spera nell'aria di casa per rimettersi in carreggiata

Inter-Fiorentina 26/27

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