"Manca un leader a questa squadra", quante volte abbiamo sentito dire questa frase a Firenze nelle ultime settimane? Ed in effetti l'impressione è questa, Vanoli non sembra avere dei giocatori di grande personalità, specialmente a centrocampo. Forse proprio per questo Fabio Paratici sta già sondando il terreno in vista di gennaio, con un profilo che risponde alla perfezione a questa lacuna: Pierre-Emile Højbjerg.

Leader nato

Il soldato perfetto

La sua carriera ha avuto un andamento quasi impronosticabile. Illo prende giovanissimo, nel 2012 dal Brondby, e poci mesi dopo Jupp Hynckes lo fa esordire in prima squadra (all'epoca fu il più giovane di sempre per i bavaresi). L'arrivo di Guardiola sembrava poter accelerare il suo percorso, un progetto tecnico da centrocampista totale, ma alla fine Hojbjerg dovrà cercare spazio altrove. Un progetto riuscito con, diventato con Guardiola il prototipo del centrocampista perfetto. Tornando al danese, si fa le ossa all'Ausburg ed allo Schalke, ma è alche diventa grande. I Saints in quegli anni erano una fabbrica di giovani talenti, ed Hojbjer cresce senza pressioni in Premier. Cresce è la parola giusta, perchè lo fa sia come status, sia in termini muscolari, mettendo su diversi kg. Al St Mary's passa dall'essere una mezz'ala di palleggio, di controllo,, pronto ad affondare il tackle su chiunque, quel tipo di giocatore che gli inglesi adorano.Nel 2020, dove trova prima, due allenatori che lo esaltano, e che premiano le sue capacità. Un recuperatore di palloni instancabile con un'attenzione ai dettagli maniacale. Quello che salta all'occhio nelle sue partite sono i suoi gesti, è un leader nato, dà indicazioni, non si risparmia mai nell'eseguire una corsa in più, carica i compagni,, se coinvolto. Lo stesso Mourinho parlava di lui come "Il capitano senza fascia, ha avuto un grande impatto grazie alla sua personalità... ci sta spronando", visto che il capitano era Lloris. Guai però a sottovalutare, sviluppate negli anni al Bayern, come lui stesso tende a sottolineare: "La mia posizione ideale dipende dal tipo di partita. Se è una partita aperta, direi il numero 8. Se è più chiusa, preferisco arretrare e impostare il gioco". Negli anni ovviamente può aver pesso un po' di passo, ma la capacità di organizzare il gioco è rimasta intatta, come dimostra il suo passsaggio al Marsiglia diAl Tottenham era diventato di troppo con Postecoglou, che gli preferiva giocatori più mobili come Sarr e Bissouma. All'OM è stato inghiottito dal caos societario, ma nonostante tutto è ancora un titolare per Genesio, e nelle ultime settimane la squadra pare in ripresa., visto che il Marsiglia è quasi obbligato a cedere ancora alcuni pezzi sul mercato, a causa del disavanzo economico (nell'ultima estate non sono arrivati acquisti tanto per intenderci). Lo stesso Paratici conosce il danese, avendolo visto da vicino al Tottenham, e sa bene quantopotrebbe essere utile alla causa.